Protectionistisch Italië verwelkomt 51 kwetsbare migranten uit Afrika AW

14 november 2018

17u31

Bron: Belga 0 Italië heeft 51 bijzonder kwetsbare migranten uit Afrika opgenomen die met tussenkomst van de VN op legale wijze het land zijn binnengekomen. De vluchtelingen en asielzoekers uit Niger arriveerden op een militaire luchthaven in de omgeving van Rome. Vijftien van hen zijn volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken al als vluchteling erkend.

De regering in Rome is bekend voor zijn anti-migratiebeleid. De rechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zegt echter steeds weer dat hij zich voor "de echte vluchtelingen" wil inzetten. Hij wachtte de nieuwkomers vandaag op de luchthaven op om hen persoonlijk te verwelkomen. "Mijn doel is en blijft, de deuren van Italië wijd open te zetten voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en ellende, en te sluiten voor degenen die de oorlog bij ons thuis willen brengen", zei Salvini.



De 51 migranten zijn via een zogeheten humanitaire corridor naar Italië gekomen. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde mensen een visum krijgen om legaal naar Europa te komen.

Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR waren al deze vluchtelingen en asielzoekers eerder vanuit Libië naar Niger gebracht. In Libië zitten naar schatting honderdduizenden migranten in ellendige en mensonwaardige toestanden vast.