Prostitutievakbond brengt Spaanse regering in verlegenheid Arne Adriaenssens

03 september 2018

12u05

Bron: The Local 0 In Spanje brengt OTRAS, de gloednieuwe vakbond voor sekswerkers, de regering Sanchez in nauwe schoentjes. Het ministerie van arbeid zou deze beroepsvereniging een vergunning hebben gegeven, zonder dat de minister hiervan op de hoogte was. De regering bekijkt nu hoe ze de beslissing ongedaan kunnen maken.

Goed nieuws voor Spaanse prostituees! Sinds begin augustus kunnen ze zich aansluiten bij OTRAS, de eerste Spaanse vakbond voor werknemers uit de seksindustrie. Op 4 augustus publiceerde het ministerie van werk de vergunning van de vakbond in het Spaanse staatsblad. Meteen daarop gingen vele sekswerkers (zowel vrouwen als mannen) zich verenigen rond werkomstandigheden en erkenning.

Premier Pedro Sanchez en minister van werk Magdalena Valerio waren echter niet op de hoogte van deze nieuwe vakbond. Die vernamen het nieuws afgelopen donderdag pas toen het verbond voor het eerst van zich liet horen.

In Spanje is prostitutie in principe illegaal. Al wordt het wel getolereerd. Dat sekswerkers nu om betere werkomstandigheden vragen, gaat de regering toch een brug te ver. Met elf vrouwelijke ministers profileert de regering Sanchez zich als feministisch en vrouwvriendelijk. Het stimuleren van prostitutie staat hier dus lijnrecht op.

Pensioen en contract zijn utopie

De regering probeert de beslissing van het ministerie nu zo snel mogelijk terug te draaien. Volgens Valerio lijkt het alvast “niet erg moeilijk de schade ongedaan te maken”. Hoe dit initieel is kunnen gebeuren laat ze in het midden. “Als een minister en een lid van een feministische regering zou ik nooit mijn fiat hebben gegeven om dit in het staatsblad te publiceren", verklaart ze verontwaardigd.

Ook premier Sanchez liet via Twitter zijn ongenoegen blijken. “Het ministerie van Arbeid, Migratie en Sociale Zekerheid is al begonnen met het proces om de ‘prostitutie organisatie’ op te heffen. Prostitutie is niet legaal in Spanje en deze regering zal geen enkele organisatie steunen waar die illegale activiteit wordt gestimuleerd.”

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha iniciado ya el trámite de impugnación de la “Organización de Trabajadoras Sexuales”. La prostitución no es legal en España y este #Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita. pic.twitter.com/qIJbd5fZnE Pedro Sánchez(@ sanchezcastejon) link

Conxa Borell, voorzitster van de omstreden vakbond, reageert teleurgesteld op de reacties. Ze benadrukt hoe het hebben van een contract, een vast salaris, sociale zekerheid, pensioen, zwangerschapsverlof of vakantie “een utopie” is voor haar collega-sekswerkers.