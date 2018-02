Prostituees in Port-au-Prince spreken: "Hulpverleners betalen vijf keer meer voor seks" jv

28 februari 2018

17u20

Bron: The Guardian 4 Prostituees in de straten van Port-au-Prince herinneren zich nog de toestroom aan klanten in 2010, na de aardbeving. Nieuwe klanten, buitenlandse hulpverleners die tot vijf keer meer betaalden dan de lokale Haïtianen. The Guardian zocht in de hoofdstad van Haïti enkele van die vrouwen op die meestal noodgedwongen hun lichaam verkopen.

Prostitutie is officieel verboden in Haïti - met straffen tot 15 jaar cel voor wie gebruik maakt van betaalde seksdiensten - maar de wet wordt zelden of nooit toegepast. Er zijn geen cijfers bekend van het aantal prostituees maar dat zou volgens experts in de duizenden lopen.

Natasha is zo'n vrouw. Ze doet elke avond de straat in Pétion-Ville, een wijk in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. "Ik wíl wel iets anders doen, maar er is gewoon niks. Dit is mijn enige optie", zegt ze aan Joe Parkin Daniels van The Guardian. Natasha doet dit werk al negen jaar. Ze is nu 31 en heeft drie kinderen.

De catastrofale aardbeving kostte aan tussen de 200.000 en 300.000 mensen het leven. 2,3 miljoen bewoners konden niet blijven waar ze woonden. De ramp trof bovendien een van de armste gebieden in het westelijk halfrond. Maar diezelfde week nog toog Natasha weer aan het werk. "Ik had geen keuze. Alleen zo kon ik geld verdienen."

De tragedie bracht duizenden hulpverleners uit de hele wereld op de been. Dat betekende het grote geld voor vrouwen als Natasha. Buitenlanders geven minstens 100 dollar (82 euro) voor seksuele diensten, zegt ze. Dat is meer dan vijf keer de prijs die een Haïtiaan door de band betaalt. "Ze hebben meer geld, maar, zoals overal, zitten er goeden en slechten tussen", leerde Natasha. Zo rakelt ze bij de reporter van The Guardian een verhaal op van twee hulpverleners die haar destijds net na de aardbeving oppikten. "Een van hen wou anale seks zonder condoom. Toen ik dat weigerde, werd hij heel agressief. Zijn vriend moest hem tegenhouden om mij te slaan. Hij had zijn arm al in de lucht."

Natasha en haar collega's hadden nog geen weet van verhalen over vermeende seksschandalen die de laatste tijd opduiken en waarbij medewerkers van internationale hulporganisaties betrokken zijn. Maar verbaasd is Natasha niet. "Ze doen wat ze willen. Na de aardbeving vroegen sommige buitenlanders seks in ruil voor voedselhulp. Daar ben ik zelf nooit op ingegaan, maar ik zag dat sommigen dat wél deden." Volgens een VN-rapport van mei 2015 ruilden medewerkers van de vredesorganisatie tussen 2008 en 2014 in Haïti met meer dan 225 vrouwen seks voor hulp.

Reporter Daniels sprak ook met de 25-jarige Magdala, die nog maar een jaar aan de slag is als prostituee om haar zoontje van een jaar te voeden. "Als we een wagen zien afkomen, hopen we allemaal dat het een buitenlander is, omdat die zoveel meer betalen", zegt ze. "We maken soms zelfs ruzie voor wie het eerst naar het autoraam mag."

De situatie van de meisjes en vrouwen is vaak uitzichtloos. Manushka (21) hoopt met haar peuterzoontje ooit weg te kunnen trekken uit Haïti, want: "Hier blijven betekent dit werk de rest van mijn leven doen." Ook Natasha is wanhopig: "Ik krijg van niemand hulp, maar mijn kinderen hebben dromen en die wil ik laten uitkomen."