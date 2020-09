Prostituees hervatten werk in Noord-Duitsland en moeten contactlijsten bijhouden mvdb Bron: ANP-DPA

08 september 2020

16u11 4 Prostituees in de Duitse noordelijke deelstaten Hamburg, Bremen en Sleeswijk-Holstein kunnen vanaf 15 september weer aan het werk, onder strikte regels. In andere deelstaten zoals Noordrijn-Westfalen blijft het beroepsverbod wel nog van kracht. Dit leidde vorige week nog tot het faillissement van de Pascha in Keulen , het bekendste bordeel van Europa.

De minister van Sociale Zaken van Hamburg, Melanie Leonhard, kondigde vandaag de opheffing van de beperkingen aan, eraan toevoegend dat de verandering was gecoördineerd tussen de drie regionale regeringen. Inmiddels zijn er campagnes in het hele land die aandringen op heropening van bordelen na de lockdown als gevolg van het coronavirus.

Het federale systeem van Duitsland stelt elk van de zestien deelstaten van het land in staat om zijn eigen beslissingen te nemen over beperkingen wegens het coronavirus.

Sekswerkers in Hamburg en Bremen en de meest noordelijke regio Sleeswijk-Holstein zullen contactlijsten moeten bijhouden om mogelijke infectieketens te kunnen opsporen, en mogen klanten alleen op afspraak ontmoeten. Of klanten effectief hun (echte) naam, telefoonnummer en e-mailadres zullen vrijgeven, is nog maar de vraag.

“Prostitutie-evenementen en prostitutie in voertuigen" zullen verboden blijven, zei Loanhard. Hamburg is de thuisbasis van de Reeperbahn, een van de beroemdste rosse buurten van Duitsland.

De beslissing komt na een aantal juridische overwinningen voor sekswerkers die naar de rechter zijn gestapt om de beperkingen op te heffen.

Lees ook: Club Amai roept overheid op om parenclubs verplicht te sluiten: “Contacttracing? Dan krijgen we alleen nog bezoek van Mickey Mouse en Donald Duck”