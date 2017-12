Prominente rechter beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag: "Hij liet me porno zien in zijn kantoor" Joeri Vlemings

Bron: Washington Post 1 Minstens zes vrouwen beschuldigen Alex Kozinski (67) van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kozinski is een prominente rechter van het Amerikaanse Hof van Beroep. Hij kwam eerder al in opspraak wegens pornografisch materiaal op zijn website.

Heidi Bond (41) werkte in 2006-2007 als griffier voor Kozinski. Ze vertelde aan de Washington Post dat de rechter haar vaak in zijn kantoor riep om haar porno te laten zien op de computer. Hij vroeg haar dan of dat haar opwond. "Ik was in shock en het enige wat ik wou doen, was mij zo klein mogelijk maken, mij zo weinig mogelijk bewegen en zo weinig mogelijk zeggen om buiten te geraken", zei ze. Een andere voormalige bediende uitte een gelijkaardige beschuldiging tegen Kozinski.

Vier vrouwen durfden enkel anoniem te getuigen in de Post. Bond deed het met naam en toenaam, net als ex-griffier Emily Murphy, die voor een andere rechter in het 9th Circuit werkte. Aan haar stelde Kozinski in september 2012 voor om samen met andere kantoorbedienden naakt te fitnessen in de gymzaal van het gerechtshof. "Niet alleen was het duidelijk dat hij mij naakt voorstelde, hij probeerde ook nog eens mijn professionele collega's uit te nodige om hetzelfde te doen", zei Murphy. "Dat vond ik er zo vernederend aan".

Als familie

Kozinski zegt in een verklaring aan de Washington Post: "Ik ben al 35 jaar rechter en heb meer dan 500 werknemers in mijn kamers gehad. Ik behandel ze allemaal als familie en werk met de meesten heel nauw samen. Ik zou nooit bewust iemand beledigen en vind het betreurenswaardig dat een handvol van hen zich beledigd voelden bij iets wat ik heb gezegd of gedaan."

In 2008 lag Kozinski ook al onder vuur in verband met pornomateriaal dat op zijn eigen website, die openstond voor iedereen, te vinden was. Hij bleek ook een mailinglijst te hebben om vunzige moppen, vaak seksueel getint, te delen in beperkte kring. Het gerechtelijk onderzoek wees uit dat Kozinski niet de intentie had om de porno te verspreiden. Heidi Bond gaf aan dat Kozinski haar in die periode had gepolst of ze bereid zou zijn om zich positief uit te laten over hem.

Onnozele slet

Bond besprak dat per mail met schrijfster en vriendin Eva Ortega. "Ik weet dat hij je in zijn kantoor porno liet zien, ik weet dat hij seksuele toespelingen maakte bij jou", mailde Ortega naar Bond. "Dat weet ik omdat je het mij zelf vertelde in DC. Je had het zelfs over seksuele intimidatie. Je zou andere vrouwen waarschuwen en afraden voor hem te werken. Als er nu een vrouw is die hij nog méér intimideerde dan jou, wil je dan tegenover haar afgezet worden?"

"Ik ben bang dat het dit is wat hij van jou vraagt", schreef Ortega. "Om het vrouwelijke, intelligente gezicht van zijn verdediging te zijn, om wie het ook is die hem beschuldigt als een onnozele slet te doen overkomen, in de hoop dat hij daarna nooit meer in het verweer moet tegen zulke beschuldigingen."