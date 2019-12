Prominente Oeigoer krijgt levenslang in China mvdb

02 december 2019

16u35

Bron: ANP 0 Een prominente Oeigoerse bestuurder is in China veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De voormalige voorzitter van het regiobestuur van Xinjiang maakte zich volgens de rechtbank in Shenyang schuldig aan corruptie.

De etnische Oeigoer Nur Bekri bekende volgens de rechtbank dat hij in een periode van twintig jaar zo’n 79 miljoen yuan (ruim 10 miljoen euro) aan steekpenningen heeft aangenomen. Hij hield er volgens de autoriteiten een “extravagante” levensstijl op na en kocht onder meer dure auto’s. Zijn bezittingen worden in beslag genomen.



De Chinese autoriteiten hebben in opdracht van president Xi Jinping de jacht geopend op corrupte bestuurders. Xi eist dat zowel lage “vliegen” als machtige “tijgers” worden aangepakt. Bekri behoort tot die laatste categorie. Hij was tussen 2008 en 2014 de hoogste bestuurder in Xinjiang, waar volgens experts inmiddels ongeveer een miljoen inwoners in omstreden kampen zitten. Bekri kwam later aan het hoofd te staan van het Nationaal Energie Agentschap.



Op foto’s is te zien dat Bekri geflankeerd door agenten in de rechtbank staat. Daar beloofde hij volgens het hof zich “neer te leggen bij de uitspraak en niet in beroep te gaan”.