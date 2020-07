Prominente Amerikaanse politici eren overleden burgerrechtenactivist John Lewis (80) JTO

Bron: Belga 0 John Lewis, als Democraat lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is gisteren overleden. De Amerikaanse burgerrechtenactivist werd tachtig jaar. Dat heeft het Huis van Afgevaardigden bekendgemaakt. Lewis had pancreaskanker. Vele prominente Amerikanen brengen vandaag hulde aan Lewis.

“Vandaag rouwt Amerika om het overlijden van een van de grootste helden uit de Amerikaanse geschiedenis”, aldus Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, in een verklaring. Daarin noemde ze Lewis ook “het geweten van het Congres”. “Elke dag van John Lewis' leven was gewijd aan het brengen van vrijheid en gerechtigheid voor iedereen”, klinkt het.

Naast Pelosi brengen ook andere belangrijke Amerikaanse politici vandaag een eerbetoon aan John Lewis. Onder meer de oud-presidenten Barack Obama en Jimmy Carter prijzen hem om zijn decennialange strijd voor de burgerrechten van minderheden in de VS.

Lovende woorden

Volgens Obama “hield Lewis zo veel van dit land dat hij zijn leven en zijn bloed op het spel heeft gezet” om het te verbeteren. Obama noemt het “toepasselijk” dat hij onlangs nog samen met Lewis deelnam aan een online bijeenkomst van jonge activisten uit de Black Lives Matter-beweging. Dat was de laatste gelegenheid waarbij Obama en Lewis beiden een rol speelden.

In 2011 kreeg Lewis uit handen van president Obama de hoogste Amerikaanse onderscheiding die een burger kan krijgen, de Presidential Medal of Freedom.

Wat Carter betreft, heeft Lewis “een onuitwisbare stempel op de geschiedenis gedrukt door zijn inspanningen om de natie rechtvaardiger te maken”. De volksvertegenwoordiger deinsde nooit terug voor wat hij “goede problemen” noemde, memoreert Carter. Met die term omschreef Lewis vaak de confrontaties die nodig waren om de Amerikaanse democratie te verbeteren en discriminatie tegen te gaan. “Daarvoor is het land hem veel dank verschuldigd”, vindt Carter. “Alles wat hij deed, deed hij uit liefde.”

Ook Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, is lovend over Lewis. McConnell noemt hem een pionier op het gebied van mensenrechten die “zijn leven op het spel zette om tegen racisme te vechten”.

Martin Luther King

Lewis begon in de jaren zestig in de burgerrechtenbeweging aan de zijde van Martin Luther King. Zo was hij in 1961 een van de “freedom riders” die zich geweldloos verzette tegen de rassenscheiding op het openbaar vervoer in de VS.

In 1963 was hij ook een van de medeorganisatoren van de “Mars naar Washington”, waar Martin Luther King zijn historische “I had a dream”-toespraak hield. Ook Lewis nam daar het woord.

Politicus tegen rassendiscriminatie

Lewis was het laatste nog levende lid van de “Big six”, de zes burgerrechtenactivisten die de “Mars naar Washington” organiseerden. Hij kreeg ook meermaals te maken met politiegeweld, onder meer in Selma in 1965, waar een vredesmars van honderden activisten tegen rassendiscriminatie uiteen werd geslagen door de Alabama State Troopers.

Lewis was van 1987 tot aan zijn dood lid van het Huis van Afgevaardigden namens de staat Georgia. Afgelopen december meldde hij al dat hij ernstig ziek was.

