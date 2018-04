Progressieve fictieschrijver met aandacht voor homorechten wordt nieuwe president Costa Rica lva

02 april 2018

05u19

Bron: Belga, Reuters 0 Carlos Alvarado Quesada (38) is verkozen tot de nieuwe president van Costa Rica. De kandidaat van centrumlinkse regeringspartij PAC haalde het in de beslissende stemronde van zijn naamgenoot, de conservatieve evangelische priester Fabricio Alvarado Munoz (43). Dat maakte de kiescommissie zondag bekend.

Carlos Alvarado Quesada, de kandidaat van PAC ('Partido Acción Ciudadana' of Burgerlijke Actiepartij), was sinds 2016 minister van Werk en Sociale Zaken. Hij behaalde 60,79 procent van de stemmen, met ruim 95 procent van de stemmen geteld. Zijn 43-jarige rivaal Alvarado Munoz, een voormalig tv-journalist, haalde 39 procent van de stemmen. Alvarado Munoz gaf al zijn nederlaag toe.

Er werd nochtans van uitgegaan dat Fabricio Alvarado meer aanhang had verworven na zijn kritiek op een uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens in januari. Het hof had opgeroepen om het homohuwelijk goed te keuren in het traditioneel conservatieve land.

De 38-jarige Alvarado Quesada wordt de jongste president in de geschiedenis van Costa Rica. De oud-minister en fictieschrijver speelde in op een progressieve tendens in het land, dat bekend staat voor haar pacifisme en ecologisch bewustzijn. Hij beloofde zich in te zetten voor homorechten en in het algemeen voor kwetsbare groepen in de samenleving. "Ik zal alle mensen beschermen, van gehandicapten tot mensen met andere seksuele voorkeuren", aldus Quesada.

"Costa Rica is een fantastisch land. We willen niet enkel haar fantastische democratie, de vreedzame natuur, het respect voor het milieu en mensenrechten beschermen en bewaren, we willen ook dat Costa Rica verder ontwikkelt", zei Quesada aan een van de stembureaus.

Alvarado Munoz, bekend om zijn religieuze muziek, beloofde, in tegenstelling tot Carlos Alvarado, de traditionele waarden in ere te herstellen: hij wou een stokje voor het homohuwelijk steken en de huidige abortuswetgeving verstrengen.