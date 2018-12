Professor vermoord door ex-student voor universiteit in Parijs LH

05 december 2018

14u33

Bron: Belga 5 In het Parijse zakendistrict La Défense is een professor Engels neergestoken met een mes voor de ingang van een private universiteit. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De dader is een 27-jarige oud-student van Pakistaanse origine.

De Leonardo de Vinci-universiteit, waar de feiten plaatsvonden, bevindt zich in Courbevoie, een stad in het departement Hauts-de-Seine, in de westelijke banlieue van Parijs. Het is een private universiteit en biedt onder meer managements-, ingenieurs- en multimediaopleidingen aan. Zowat 6.000 studenten volgen er les.

Het slachtoffer, een professor Engels van 66 jaar, werd volgens de krant Le Parisien voor het gebouw van de campus onder meer in de keel gestoken. Het mes werd op de plaats delict teruggevonden.

De dader, 27 jaar, zou van Pakistaanse origine zijn en werd meteen gearresteerd. De autoriteiten gaan voorlopig niet uit van een terroristische daad. De gerechtelijke politie van Hauts-de-Seine is een onderzoek gestart.

