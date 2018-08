Professor verbergt kist met lijk van vermoorde vrouw op campus Hongkong David van der Heeden

29 augustus 2018

18u18

Bron: AD.nl 1 Professor Cheung Kie-Chung doceert aan de universiteit van Hongkong, maar heel slim lijkt de machinebouwkundige niet. In een afgesloten kist op zijn kantoor werd het lijk van een vrouw gevonden. Cheungs vrouw om precies te zijn, die hij twee weken geleden zelf als vermist had opgegeven.

De hoogleraar verklaarde tegen agenten dat zijn vrouw op 17 augustus na een ruzie was weggelopen. Beveiligingscamera's rond de campuswoning van de professor, waar hij met vrouw en twee kinderen woonde, lieten echter niet het vertrek van mevrouw Cheung zien, maar wel beelden van de leerkracht die met een grote houten kist loopt te zeulen.



Speurwerk op het universiteitscomplex bracht al snel de verzegelde kist aan het licht, waarin een koffer zat met daarin het reeds ontbindende lichaam van de 'vermiste' vrouw. Slechts gehuld in haar ondergoed en met een stuk elektriciteitsdraad om haar nek, meldt de Singapore's Straits Times. De politie van Hongkong vermoedt dat de vrouw gewurgd is en, toen ze werd gevonden, al dagen dood was. De professor werd meteen aangehouden.



De moord is de tweede opzienbarende zaak die Hongkong bezighoudt. Begin deze week startte het proces tegen een 53-jarige anesthesioloog die ervan wordt beschuldigd zijn vrouw en dochter om het leven te hebben gebracht. De medicus, die een verhouding had en van zijn vrouw af wilde, deed dat door een lekkende yogabal met het dodelijke koolmonoxide te vullen en die in de auto van zijn eega te leggen.