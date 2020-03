Professor New York University over coronavirus: “Dit zal de rijken hun huwelijk kosten” Joeri Vlemings

03 maart 2020

17u27

Bron: Bloomberg 2 Het Covid-19-virus maakt geen onderscheid tussen rijk en arm: ook wie miljoenen op de bankrekening heeft, kan besmet raken. Welgestelde lui hebben wél meer onderduikmogelijkheden. Net dat kan volgens professor Mitchell Moss van de New York University hen hun huwelijk kosten.

Ook de rijken der aarde bereiden zich voor op de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Dankzij hun netwerk hebben zij toegang tot topexperten op gezondheidsgebied. Bijvoorbeeld omdat ze eigenaar zijn van een ziekenhuis. Ze kunnen zich sowieso de duurste medische verzorging permitteren, maar dat levert hen daarom nog niet een voordeel op. “Ze hebben niet noodzakelijk toegang tot middelen waar de gewone man niet aan zou kunnen”, verzekert dokter Tim Kruse aan Bloomberg. Of ze niet nu al aan een vaccin kunnen geraken, is een veelgehoorde vraag van wie poen heeft. Nee, dat kan niet, weet Kruse. Er is gewoon nog geen vaccin op dit moment.

Mensen met een buitensporig vermogen hebben vaak een privévliegtuig. Dat kunnen ze eventueel inzetten om weg te vluchten van het oprukkende coronavirus. Investeerder Charles Stevenson uit Southampton zou het naar eigen zeggen inderdaad op een lopen zetten als er in zijn omgeving besmettingen worden vastgesteld. Hij zou naar Idaho vliegen om er zich op te sluiten in een chalet. Zijn familie is welkom, als die dat wenst, tenminste. “Dat zou dan louter hun persoonlijke keuze zijn”, aldus Stevenson.

Goedkoper vliegen

Een anonieme bankier geeft dan weer aan dat hij alvast de andere kant van zijn collega’s zou uitgaan wanneer die in bunkers zouden willen onderduiken. De man zou mogelijk naar zijn buitenverblijf in Italië vliegen, hoewel dat land het grootste aantal besmette gevallen in Europa telt en de VS het momenteel afraadt als bestemming. Maar deze Amerikaan ziet daarin meteen een opportuniteit: bij grote paniek worden de vliegtickets goedkoper.

Wat met welstellende koppels? Mitchell Moss, professor stedelijk beleid aan de universiteit van New York, ziet hun liefdestoekomst somber in. Zij zijn het niet gewend in elkaars gezelschap te vertoeven, verklaart de professor zijn voorspelling. “Dit gaat huwelijken van de rijken verwoesten. Al die mannen en vrouwen die voortdurend reizen, moeten nu plots tijd doorbrengen met wie ze getrouwd zijn.”

