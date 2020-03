Professor internationale politiek: “We zullen VS letterlijk in elkaar zien zakken de komende weken” HR

31 maart 2020

23u35

Bron: De Afspraak 0 “We zullen de VS letterlijk in elkaar zien zakken de komende weken.” Een opmerkelijke uitspraak van professor David Criekemans, dinsdagavond in De Afspraak op Canvas. Het ging er over het grotere geopolitieke plaatje van de huidige wereldwijde coronacrisis.

“Het is nog te vroeg om deze crisis geopolitiek te beoordelen”, zegt professor Criekemans. “Maar ik denk wel dat een aantal geopolitieke processen die al bezig waren, versneld zullen worden.” Daarmee doelt hij op de opkomst van Azië en vooral China, en het gebrek aan leiderschap van de Verenigde Staten.

Criekemans ziet in de coronacrisis ook een crisis van het huidige neo-liberale model. De Verenigde Staten hebben volgens de professor lange tijd te weinig geïnvesteerd in gezondheidszorg, die ze vooral privaat wensten te organiseren.

“We zullen de VS letterlijk op onze televisieschermen in elkaar zien stuiken de komende weken”, zegt hij. “Dit zal gevolgen hebben op de beeldvorming over hoe andere landen naar de VS gaan kijken.”

Corona-diplomatie

Daar anticipeert China nu al op, bijvoorbeeld door opzichtig medische hulp en bijvoorbeeld mondmaskers te leveren aan Italië, Groot-Brittannië en andere Europese landen. “Op die manier zet China soft-power in, ze doen aan corona-diplomatie”, zegt Criekemans. China is op zoek naar handelscorridors en ziet nu opportuniteiten in Italië.

Ook Rusland doet aan corona-diplomatie. Zo zagen we bijvoorbeeld Russische legervrachtwagens de straten schoonspuiten met desinfecterend middel in Bergamo. Dat helpt weinig tegen de pandemie, maar iedereen heeft het wel gezien.

We zullen nog lange tijd in een coronawereld moeten leven (+)