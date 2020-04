Exclusief voor abonnees

Professor internationale politiek Jonathan Holslag: “De wereld zal minder voorspelbaar en ook gewelddadiger worden”

Lieve Van Bastelaere

02 april 2020

12u13

44

Dat China en Rusland medische hulp sturen naar westerse landen die zwaar getroffen worden door het coronavirus, is géén liefdadigheid. Het is een berekende zet die de machtsverhoudingen in de wereld sneller zal veranderen dan we dachten, zegt professor internationale politiek Jonathan Holslag (VUB). Hij schetst een bijzonder somber beeld van hoe onze wereld er binnenkort zal uitzien.