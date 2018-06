Professor Internationale Betrekkingen analyseert deal tussen VS en Noord-Korea Professor Criekemans wil eerst resultaten op het terrein zien PHILIPPE GHYSENS

12 juni 2018

10u37

Bron: Eigen berichtgeving 6 “Een volledige nucleaire ontwapening”. Daartoe engageert de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zich na de historische ontmoeting met president Donald Trump. “Het ziet er sprookjesachtig uit. Maar we moeten toch even wachten of het tot een effectieve en gecontroleerde denuclearisatie komt”, zegt David Criekemans, professor Internationale Betrekkingen (Uantwerpen).

Was dit gewoon een grote show of gaat er nu echt iets veranderen?

In eerste instantie was deze ontmoeting vooral een ‘quick win’ voor beide heren. Beiden hadden zo’n overwinning nodig om aan hun achterban aan te tonen dat er een positief proces op gang gekomen is. Trump kan dat goed gebruiken omwille van de midterm verkiezingen in de VS die eraan komen. Voor Kim was deze ontmoeting vooral een erkenning. . Mensen wuiven naar hem als hij in Singapore rondloopt. Hij is een van de wereldleiders geworden. Hij heeft de agenda bepaald de laatste maanden. In eigen land heeft hij enkele hardliners buiten spel gezet. Daardoor en dank zij deze overeenkomst heeft hij zijn regime gered en heeft hij tijd gekocht.

Een aantal vage principes zal nog moeten geconcretiseerd worden David Criekemans

De wereld gaat er anders uitzien, zegt Kim. Dat klinkt sprookjesachtig.

Dat is ook sprookjescahtig. Maar dit is slechts het begin van een proces. We weten niet hoe het verder zal evolueren. In 1994 is iets gelijkaardigs gebeurd.

