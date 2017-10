Professor Hendrik Vos: "Catalonië wordt hiermee een internationale paria" SVM

16u51

Bron: Belga 1 Photo News Hendrik Vos. Het Catalaanse parlement heeft de onafhankelijkheid van de regio uitgeroepen, maar dat betekent niet dat Catalonië ook effectief autonoom wordt. "Dit zal niet veel veranderen. De onafhankelijkheid zal genegeerd worden door de internationale gemeenschap. Catalonië wordt een internationale paria", denkt professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent). Ook VUB-professor Luk Van Langenhove en professor Internationaal Recht Jan Wouters laten hun licht over de zaak schijnen.

Het Catalaanse parlement heeft -zeer tegen de zin van het centrale gezag- een resolutie aangenomen waarin de onafhankelijkheid van de regio wordt uitgeroepen. Het proces voor de oprichting van een "Catalaanse republiek als onafhankelijke en soevereine staat" wordt daarmee officieel in gang gezet. Het parlement roept de regering ook op om over de erkenning van de onafhankelijkheid in het buitenland te onderhandelen, maar dat zal volgens professor Vos maar weinig opleveren.

"Dit zal door de internationale gemeenschap genegeerd worden. Catalonië zal door geen enkele staat als onafhankelijk worden erkend, het wordt een internationale paria", zegt de UGent-professor. Ook Vlaanderen zal zich ondanks de sympathie voor Catalonië "niet in dat moeras wagen", denkt Vos. "Daarmee zou je echt schudden aan de steunpilaren van de EU, en dat zal niemand doen."

De resolutie zal de gemoederen in Spanje wel verder verhitten, meent Vos. "Dit doet de zaak geen goed. Op een dag moeten we toch naar een dialoog tussen de twee, misschien is dit soort van dramatisering wel nodig om tot een soort van catharsis te komen. Maar ik denk dat er nieuwe verkiezingen in Catalonië nodig zullen zijn, zodat alle partijen met een wit blad opnieuw kunnen beginnen."

"Weinig juridische waarde"

De resolutie waarmee het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid van de regio uitroept, "heeft maar weinig juridische waarde". Dat zegt VUB-professor Luk Van Langenhove. "De Spaanse grondwet laat dat niet toe". Bovendien heeft zo'n verklaring enkel waarde als voldoende andere staten ze erkennen. "En dat zie ik niet meteen gebeuren. Zeker niet binnen de EU. Dit wordt waarschijnlijk een maat voor niets."

De demarche van de Catalanen zal economisch wel grote gevolgen hebben, zegt Van Langenhove. "Zeker in Catalonië zal de economie hieronder lijden, maar ook in Spanje en misschien zelfs in de hele EU."

De resolutie zal er volgens de VUB-professor ook voor zorgen dat de spanningen in Catalonië verder oplopen. "Madrid moet artikel 155 van de grondwet (dat Catalonië onder toezicht van de Spaanse regering plaatst; nvdr) nu erg voorzichtig invoeren. De Catalaanse president Puigdemont arresteren of andere bruuske maatregelen nemen zou een grote vergissing zijn."

"Climax van de confrontatie"

Nu Barcelona en Madrid hun positie verscherpt hebben, zal het volgens professor Internationaal Recht Jan Wouters (KU Leuven) zeer moeilijk zijn om de twee partijen vreedzaam bij elkaar te brengen. "Temeer omdat er geen enkele neutrale partij is die boven het geschil staat. Zo is de EU allesbehalve neutraal en als dusdanig niet meer geschikt om een initiatief te nemen", klinkt het.

Kort nadat het Catalaanse parlement een resolutie had aangenomen waarin het de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep, besliste de Senaat in Madrid om de regio onder het toezicht van de Spaanse centrale regering te plaatsen. "We gaan naar een climax van de confrontatie toe", stelt professor Wouters vast. "Ik hoop dat er geen geweld van komt."

Voor een uitweg uit de crisis is overleg de beste piste, zegt Wouters. Maar het zal zeer moeilijk zijn om Barcelona en Madrid vreedzaam bij elkaar te krijgen. Hij ziet ook nergens een neutrale derde partij, vooral omdat de Europese Unie duidelijk de kant van Rajoy gekozen heeft. "Wie komt dan wel in aanmerking? Misschien heel informeel een imminente personaliteit, maar het is niet zeker of Madrid dit wel zal aanvaarden", denkt Wouters. "Wellicht zal Madrid de macht overnemen."

Wouters vindt het niet verstandig van de Europese leiders om zich ondubbelzinnig achter de Spaanse regering te scharen. "Dat wordt op termijn wellicht een onhoudbare situatie, zeker als er fysiek geweld zou worden gebruikt. Dan wordt dit een probleem dat ons allemaal aanbelangt."