Professor die lugubere moord pleegde: “Ik heb bril nodig om te lezen, anders word ik gek” SVM

14 november 2019

19u28

Bron: Crimerussia 2 De gerenommeerde historicus die in Rusland een lugubere moord pleegde, heeft vanuit de gevangenis een opmerkelijk verzoek gelanceerd. “Ik heb een bril nodig, anders kan ik niet lezen en word ik gek”, vertelde Oleg Sokolov. Daarna barstte hij in tranen uit. Zijn slachtoffer Anastassia Echtchenko (24) had hij in eerste instantie doodgeschoten. Daarna versneed hij haar lichaam met een zaag en een keukenmes.

“Ik weet dat ik een zware fout begaan heb”, stelde Sokolov na zijn arrestatie. “Maar het was de eerste uit mijn leven. Mag ik daarom vragen om niet in dezelfde cel gestoken te worden als doorwinterde criminelen?”

Sokolov werd vorige zaterdag in dronken toestand uit de Mojka-rivier in Sint-Petersburg gevist. In zijn rugzak zaten twee vrouwenarmen en een wapen.

In zijn huis ontdekte de politie nadien het lichaam van een jongedame, een hoofd en een bebloede zaag. Het slachtoffer was een oud-studente met wie hij een verhouding had en die al vijf jaar bij hem inwoonde.

Franse onderscheiding van Chirac

Sokolov is een bekende historicus van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg en geldt als Napoleon-expert. In 2003 ontving hij van toenmalig Frans president Jacques Chirac nog het Legioen van Eer (de hoogste Franse onderscheiding; nvdr).

Zijn omgeving omschrijft hem als “temperamentvol en grillig”. Naar eigen zeggen wilde hij verkleed als Napoleon zelfmoord plegen van zodra hij haar gedumpt had.

“Controle over mezelf verloren”

De excentrieke man gaf de feiten zonder verpinken toe, maar benadrukte dat alles in een opwelling gebeurde. “Toen ik haar vertelde dat ik het weekend wilde doorbrengen met de kinderen uit mijn eerste huwelijk is ze ontzettend kwaad geworden”, vertelde hij. “Zo’n woede had ik nooit eerder gezien, vandaar dat ik de controle over mezelf verloren heb. Ik herkende haar niet meer, het was een afschuwelijk ongeval.” Volgens sommige bronnen zou er echter ook jaloezie in het spel geweest zijn.

Volgens Russische media had Sokolov in 2008 al eens een vrouw geslagen en met de dood bedreigd. Maar voor die feiten zou hij nooit vervolgd zijn.

Bizarre kant

De studenten van Sokolov zeggen dat hij een getalenteerde professor was die Frans praatte en even makkelijk in de huid van Napoleon kroop als in die van zijn generaals. Maar hij had ook een “bizarre” kant. Zo liet hij zich aanspreken als ‘sire’ en noemde hij zijn vriendin ‘Joséphine’ (de eerste echtgenote van keizer Napoleon; nvdr). Hij was ook de drijvende kracht achter re-enactments van de Slag bij Borodino uit 1812.

Zowel Echtchenko als Sokolov hield ervan zich te verkleden in kostuums uit die periode. Na haar studententijd bleven ze samenwerken en publiceerden ze gemeenschappelijk werk.