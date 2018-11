Professor arbeidsrecht Marc De Vos kritisch over migratiepact: “Bezint eer ge begint” SPS

29 november 2018

11u54

Bron: Trends, VRT 0 Het VN-migratiepact, een splijtzwam binnen de federale regering, raakt aan de essentie van onze soevereine democratische rechtsstaat. Dat zegt professor arbeidsrecht Marc De Vos in een opiniestuk in Trends. “We moeten onszelf geen blaasjes wijsmaken. Het VN-migratiepact is geen vrijblijvend vodje papier. Als België het pact ondertekent, zal dat niet zonder gevolgen blijven.”

Door het zogenaamde pact van Marrakesh te ondertekenen, doet België volgens De Vos eigenlijk afstand van de controle over zijn grondgebied en laten we weten dat wereldwijde immigratie wenselijk is. “Het migratiepact wil volgens de voorliggende tekst migratie wereldwijd ordenen en faciliteren, omdat migratie bijdraagt tot positieve vooruitgang en tot duurzame ontwikkeling in zendingslanden, transitlanden en ontvangstlanden. Wil België zich tot dat migratiegeloof bekennen?”, vraagt de professor zich af.

Denken dat het pact vrijblijvend is, is onzin volgens De Vos. “De voorbije jaren heeft de VN de klimaatverandering proberen aan te pakken met allerlei conventies en protocollen. Teksten die juridisch geen enkele waarde hadden, maar die in loop der jaren wel gemeengoed werden en in 2015 resulteerden in het Verdrag van Parijs. Een verdrag dat bindend is. We moeten onszelf dus geen blaasjes wijsmaken. Bezint eer ge begint.”

EU-pact

In De Ochtend op Radio 1 ging professor De Vos dieper in op zijn opiniestuk. Concrete gevolgen door het pact vreest hij niet meteen, maar op lange termijn zijn er wel implicaties. “Door het pact te ondertekenen, nemen we afstand van het feit dat we een autonoom, soeverein land zijn dat controle heeft over zijn eigen grondgebied. Migratie zal gefaciliteerd worden, illegalen zullen minder opgesloten worden, migranten zullen sneller toegang krijgen tot lokale diensten... Dat zijn al die beginselen die opgesomd staan in dat pact.”

De Verenigde Staten, Canada of Australië zullen het pact niet ondertekenen, zegt De Vos. “Voor die rijke landen is strenge en gecontroleerde immigratie het historische DNA, waartegen geen enkele VN-droom bestand is. Neen, als er één beloofd immigratieland is, één bestemming waar de migratiemakers op rekenen, dan is het Europa, met zijn onbestaande grenzen, zijn welvaartsstaten, zijn mensenrechtenverdragen en zijn vergrijzende bevolking.”

“We hebben binnen Europa al genoeg problemen om iets te doen aan de migratiestromen die een feit zijn. Daar hebben we absoluut geen VN-migratiepact voor nodig, maar eigenlijk een EU-pact”, aldus nog De Vos.