Professor aan Amerikaanse universiteit doet zich jarenlang voor als zwarte vrouw, maar is eigenlijk wit HLA

04 september 2020

11u35

Bron: The Guardian 0 Een activiste en professor Afro-Amerikaanse geschiedenis aan de George Washington Universiteit heeft zich jarenlang voorgedaan als zwarte vrouw, terwijl ze eigenlijk een witte vrouw uit Kansas City is. In een blogpost excuseert ze zich voor haar valse identiteit. “Voor het grootste deel van mijn volwassen leven is elke beweging die ik heb gemaakt, elke relatie die ik ben aangegaan, geworteld in een toxische grond van leugens", schrijft ze.

“Ik heb mijn ervaring als een wit, Joods kind afkomstig uit een voorstad van Kansas City in toenemende mate geschuwd door verschillende zwarte identiteiten aan te nemen waarop ik geen recht had: eerst als Noord-Afrikaanse zwarte, dan als zwarte met Amerikaanse roots, daarna een zwarte met Caribische achtergrond uit de Bronx”, schrijft Jessica Krug in een blogpost getiteld ‘De waarheid, en het anti-zwarte geweld van mijn leugens’.

(Lees verder onder de tweet)

Jessica Krug with her brand new book Fugitive Modernities at the Duke booth. Buy a copy for just $20. #AHA19 pic.twitter.com/Mm6tDI2Hj7 Duke University Press(@ DukePress) link

In het voorwoord van haar boek over de identiteit van mensen op de vlucht voor kolonialisme en slavernij, uitgegeven in 2018, schrijft de professor afro-Amerikaanse geschiedenis: “Voor mijn grootouders, die mij het beste hebben gegeven van zichzelf: muziek, beweging en het vertellen van verhalen. Voor mijn voorouders, onbekend, naamloos, (...). Voor mijn broer, de snelste, slimste en charmantste van ons allen. Voor die wiens namen ik niet kan noemen, voor hun eigen veiligheid. Of het nu in mijn eigen wijk is, in Angola of Brazilië.”

Krug was als activiste gekend onder de naam ‘Jessica La Bombalera’. In juni gaf ze nog een toespraak tijdens een betoging tegen politiegeweld in New York. “Ik wil alle witte New Yorkers aanspreken, die samen met ons vier uur lang gewacht hebben om te spreken, en nadien hun tijd niet hebben besteed aan inheemse zwarte en bruine New Yorkers”, sprak ze toen.

Mentale problemen

In haar blogpost verwijst Krug naar een traumatische jeugd en problemen met haar mentale gezondheid. “Maar mentale problemen kunnen nooit verantwoorden, noch rechtvaardigen dat ik mijn valse identiteit volledig heb opgebouwd uit het weefsel van zwarte mensen, ondanks het feit dat ik vaak kritiek heb geleverd op zij die zich de zwarte cultuur toe-eigenen”, klinkt het.

Het verhaal van Krug doet denken aan dat van burgerrechtenactiviste Rachel Dolezal. Ook zij deed zich voor als zwarte persoon, tot haar ouders in 2015 naar buiten brachten dat ze wit is. Dolezal sprak daarna over zichzelf als “de eerste trans-zwarte persoon ter wereld”.