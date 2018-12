Prof vindt muziekpartituren van gevangenen uit Auschwitz en ze klinken heel opgewekt KVDS

01 december 2018

Bron: AP 2 Een Amerikaanse professor heeft in het Auschwitz-Birkenau Museum manuscripten gevonden van muziek die door gevangenen van het vernietigingskamp werd gearrangeerd en gespeeld. Tot haar grote verbazing droegen ze vrolijke titels als ‘De mooiste tijd van het leven’ en ‘Zing een liedje als je triest bent’. Patricia Hall liet ze voor het eerste sinds de Tweede Wereldoorlog weer uitvoeren.

Volgens de professor muziektheorie van de universiteit van Michigan werd ‘De mooiste tijd van het leven’ – een opgewekte foxtrot – in 1942 of 1943 opgevoerd door gevangenen voor het huis van de kampcommandant. Dat zou gebeurd zijn tijdens zondagse concerten voor de bewakers. De stukken werden niet door de gevangenen zelf geschreven maar wel gearrangeerd, zodat ze uitgevoerd konden worden met de instrumenten en de muzikanten die ze ter beschikking hadden. Volgens de onderzoekers waren ze voor de gevangenen vermoedelijk ook een manier om de wreedheid van het kamp even te ontvluchten en terug te denken aan hoe het was voor ze daar terecht waren gekomen.

Handschriften

Hall kon verschillende handschriften onderscheiden en vond op het einde van een aantal werken het gevangenisnummer van de persoon die ze gearrangeerd had. Twee van de drie muzikanten kon ze identificeren: Antoni Gargul (die vrijkwam in 1943) en Maksymilian Pilat (die vrijkwam in 1945). Allebei waren ze politieke gevangenen uit Polen. En allebei overleefden ze de horror.





“Het bestuderen van deze manuscripten was alleen maar het begin”, aldus Hall. “Je wil eigenlijk aan de mensen laten horen hoe de muziek klonk. Zelfs in de vreselijke situatie waarin deze mannen zaten, konden ze prachtige muziek laten weerklinken.”





De nieuwe uitvoering van de muziek werd opgenomen en zal een onderdeel worden van het Auschwitz-Birkenau Museum. Hall vond naast het opgenomen stuk nog acht andere werken en ook die zijn het volgens haar waard om te onderzoeken en uit te voeren.