Prof: "Verenigd Koninkrijk kan tot zes coronagolven verwachten komend jaar"

17 april 2020

18u53 8 Een toonaangevend arts waarschuwt de Britse overheid dat het land in het komende jaar nog tot zes golven van het coronavirus kan verwachten. Volgens professor Anthony Costello van het University College London zou het Verenigd Koninkrijk zo kunnen uitkomen op het hoogste sterftecijfer door het nieuwe coronavirus van heel Europa. Dat meldt Sky News.

Costello wond er geen doekjes om in de commissie Volksgezondheid en Sociale Zaken van het Britse parlement. Volgens hem reageerde de overheid “te traag” op de huidige uitbraak van het virus en moet ze zich beter voorbereiden op “nieuwe golven”.

Meer en sneller

Volgens de arts moet er veel meer en veel sneller getest worden en is er nood aan ‘contact tracing’. Daarbij wordt in kaart gebracht wie met wie in contact komt, zodat er meteen ingegrepen kan worden als iemand besmet blijkt te zijn. “We hopen dat de lockdown en de social distancing de epidemie terug zullen drijven, maar er zullen zeker nog nieuwe golven komen”, aldus Costello. Omdat er vermoedelijk pas in de lente van 2021 een vaccin zal zijn, zouden dat er tot zes kunnen zijn.



Hij drukte ook op het belang van het aanhouden van de regels rond social distancing. En hij raadt aan dat de meest kwetsbare mensen in een of andere vorm van quarantaine blijven tot er een vaccin is. “We moeten de economie weer op gang krijgen”, klinkt het. “Desnoods houden we 10 procent van de bevolking in lockdown. Tot er een vaccin is of er groepsimmuniteit ontstaat.”

Momenteel zijn er al meer dan 14.600 overlijdens geteld door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Costello zou dat aantal nog op kunnen lopen tot 40.000.

