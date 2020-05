Prof (37) achter beloftevol onderzoek naar Covid-19 thuis in Pittsburgh doodgeschoten Joeri Vlemings

06 mei 2020

11u00

Bron: CNN, Action News 4 18 Een gewaardeerde onderzoeker van de universiteit van Pittsburgh is zaterdag in zijn eigen woning doodgeschoten. De 37-jarige Bing Liu stond volgens zijn werkgever op het punt “heel belangrijke ontdekkingen” over Covid-19 te doen. De politie trof ook een andere man in een wagen voor de woonst van Bing dood aan.

Bing Liu was assistent-onderzoeksprofessor aan de universiteit van Pittsburgh (Pennsylvania), waar hij als moleculair bioloog werkte op de cellulaire mechanismen die aan de basis liggen van de corona-infectie. Volgens zijn collega’s blonk hij daarin uit en stond hij dicht bij een doorbraak.

Maar zaterdag vond de politie zijn levenloze lichaam in zijn huis in Elm Court, zo’n 60 km van Pittsburgh. Bing vertoonde schotwonden in zijn hoofd, hals, borststreek en ledematen. Volgens de politie had een andere man hem doodgeschoten, alvorens zichzelf van het leven te beroven in zijn wagen, die niet ver van de woning van Bing geparkeerd stond. Het zou gaan om de 46-jarige Hao Gu, volgens de lokale zender Action News 4.



De speurders vermoeden dat de twee elkaar kenden. Ze voegen eraan toe dat “er geen enkele aanwijzing is dat dit iets te maken heeft met de Chinese roots van Bing”. Ze tasten nog in het duister wat het motief van de moord-zelfmoord zou kunnen zijn.

Russische wetenschappers

Eerder benam de 49-jarige Lorna Breen, een topspoedarts die in de frontlinie van een ziekenhuis in Manhattan stond, zich van het leven. “Ze probeerde haar job te doen, en ze is eraan gestorven”, citeerde The New York Times haar vader Philip Breen, eveneens een arts. Volgens hem had zijn dochter zelf het coronavirus opgelopen, maar was ze na anderhalve week uitzieken weer aan het werk gegaan. Het ziekenhuis had haar weer naar huis gestuurd. Haar vader ving haar in Charlottesville in Virginia op. Daar vond het drama plaats.

In Rusland zijn de laatste weken drie artsen en onderzoekers, die zich kritisch hadden uitgelaten over hoe de overheid de coronacrisis in het land aanpakt, uit een raam gevallen of gesprongen. Twee van hen overleden, de derde is kritiek. Gevreesd wordt dat de artsen aangepakt zijn vanwege hun kritiek, meldt The New York Times.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

