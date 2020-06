Proefproject Spaanse regering: Duitse toeristen vanaf 15 juni al welkom op Balearen KVE

09 juni 2020

17u09

Bron: AP, Diario de Mallorca, ANP 14 Duitse toeristen zijn vanaf maandag weer welkom op Mallorca en de andere eilanden van de Balearen (Ibiza, Menorca en Formentera) in de Middellandse Zee. Om precies te zijn mogen er van de lokale autoriteiten 10.900 Duitsers op bezoek komen. De rest van het land opent de grenzen niet vóór 1 juli.

Het gaat om een proefproject dat tot stand kwam in samenwerking met TUI, verschillenden andere touroperators en vliegmaatschappijen. Het gaat op 15 juni van start en aan het verblijf zijn voorwaarden verbonden.

De bezoekers kunnen deze maand uit heel Duitsland komen - niet alleen uit specifieke regio’s zoals aanvankelijk was aangekondigd - en kunnen tickets kopen op basis van wie eerst komt, eerst maalt - totdat het maximumaantal van 10.900 is bereikt. Er zijn geen eerdere gezondheidscontroles vereist om te reizen, maar alle bezoekers moeten tijdens hun vlucht een vragenlijst invullen om mogelijke infecties te identificeren. Wanneer ze uit het vliegtuig stappen, wordt hun temperatuur gecontroleerd en krijgen ze informatie over de Spaanse regels in verband met social distancing en het dragen van mondmaskers.

Geen quarantaine

De toeristen hoeven niet, zoals elders in Spanje, bij aankomst in quarantaine, maar moeten minimaal vijf nachten verblijven in geselecteerde hotels, appartementen en vakantievilla’s op de eilanden. De gezondheidsautoriteiten zullen de toeristen eveneens een telefoonnummer bezorgen dat ze kunnen bellen indien ze symptomen vertonen. “Er wordt een nauwe contacttracing voorzien en tests voor vermoedelijke besmette gevallen en hun contacten”, zei Iago Negueruela, de regionale minister van Toerisme.

De autoriteiten willen op die manier nagaan of de veiligheidsvoorzieningen op luchthavens en in hotels voldoende doeltreffend zijn.

De eilandengroep heeft Duitsland uitgekozen omdat daar de meeste toeristen vandaan komen die de eilanden bezoeken en omdat het land de coronacrisis vrij snel onder controle heeft gekregen.

Lees ook:

Grenzen gaan open op 15 juni: dit zijn jouw opties per vakantieland (+)

Dit zijn de tien langste en mooiste stranden van Europa waar social distancing geen probleem is (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.