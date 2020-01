Proefballon Trump: NAVO uitbreiden naar Midden-Oosten RL

10 januari 2020

00u12

Bron: Reuters 4 De Amerikaanse president Donald Trump is voorstander van uitbreiding van de NAVO met landen uit het Midden-Oosten. Dat liet het Amerikaanse staatshoofd donderdag weten. De VS wil op die manier het aantal uitgezonden Amerikaanse troepen verminderen.

“De NAVO moet worden uitgebreid en daarbij hoort zeker het Midden-Oosten”, zei Trump donderdag tegen de in het Witte Huis verzamelde pers.

Woensdag pleitte Trump al voor meer betrokkenheid van de NAVO in het Midden-Oosten. Het voorstel komt in een week van oplopende spanningen tussen de VS en Iran nadat Amerika met een drone-aanval in Irak de Iraanse topmilitair Qassem Soleimani doodde. De commandant speelde een belangrijke rol in de strijd tegen IS in de regio, maar was zeer omstreden vanwege het extreme geweld dat zijn milities tegen zowel militaire tegenstanders als burgers gebruikten. Hij wordt door sommigen gezien als het brein achter verschillende terroristische aanslagen.

Volgens Trump is IS een internationaal probleem en is voor de strijd ook hulp van andere landen nodig. “Wij kunnen grotendeels naar huis en in plaats daarvan moet de NAVO worden ingezet", aldus Trump. “We hebben ISIS verslagen en Europa daarmee een grote dienst bewezen".

Nieuwe naam

Trump verklaarde zelfs al een nieuwe naam te hebben voorgesteld tijdens een telefoongesprek dat de Amerikaanse leider woensdag had met de Secretaris-Generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg. De organisatie zou ‘NATO-ME’ moeten gaan heten, oftewel NAVO-MO (MO voor Midden-Oosten) in het Nederlands.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, had donderdag contact met Stoltenberg. Hij herhaalde Trumps verzoek voor meer betrokkenheid van de NAVO in het Midden-Oosten, aldus een verklaring van het ministerie. “De twee zijn het eens dat de NAVO meer kan doen voor de regionale veiligheid en de strijd tegen internationaal terrorisme” en veroordelen het “destabiliserende geweld” van Iran.

Wat is de NAVO?

De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel de veiligheid en vrijheid van de aangesloten landen te garanderen. De in Brussel gebaseerde organisatie is sindsdien gegroeid van 12 lidstaten (waaronder België) tot 29 landen.