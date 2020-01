Productieassistente: “Weinstein misbruikte me in kinderkamer”

mvdb

27 januari 2020

22u27

Bron: ANP - AFP - Reuters

Een van de vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigt van seksueel misbruik, zegt dat de filmproducent zich aan haar vergreep in een kinderslaapkamer in zijn huis in New York. Oud-productieassistente Mimi Haleyi huilde terwijl ze vandaag voor de rechtbank in New York een verklaring aflegde over het vermeende misbruik in 2006.