Prodemocratische boeken plots uit Hongkongse bibliotheken verdwenen Veiligheidswet Hongkong

05 juli 2020

11u26

Bron: Belga 0 Een aantal boeken die geschreven zijn door mensen uit de prodemocratische beweging in Hongkong, zijn niet meer te vinden in de bibliotheken van de stad. Ze zijn uit de rekken verdwenen, enkele dagen nadat de omstreden nieuwe Chinese veiligheidswet voor Hongkong in werking is getreden.

Boeken van onder anderen Joshua Wong, een van de bekendste militanten, en Tanya Chan, een prodemocratisch parlementslid, zijn niet meer te vinden.

"De veiligheidswet is van nature een instrument dat bedoeld is om de vrijheid van het woord in te perken", schreef Joshua Wong op de de socialenetwerksite Facebook. Op de stadsdienst die de bibliotheken beheert, luidt het dat de boeken werden verwijderd omdat ze de wet op de nationale veiligheid overtreden.

China keurde de veiligheidswet dinsdag goed, ondanks internationale kritiek. Volgens de critici perkt de wet de vrijheden in in Hongkong, dat sinds de Britse machtsoverdracht in 1997 een semi-autonome regio van China is, met een democratisch gekozen regering, een vrijemarkteconomie en een onafhankelijke rechterlijke macht.