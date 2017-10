Processie maakt einde aan vijfdaagse rouwplechtigheid voor Thaise koning

15u37

Bron: Belga

EPA Koning Vajiralongkorn en prinses Maha Chakri Sirindhorn met de asse van koning Bhumibol.

In Thailand is vandaag met een processie de rouwplechtigheid voor de overleden koning Bhumibol beëindigd. Koning Maha Vajiralongkorn en zijn zus, prinses Sirindhorn, droegen de assen van hun vader naar twee grote tempels in Bangkok. Aan de ceremonie, die 90 miljoen dollar (76 miljoen euro) zou kosten, ging een jaar voorbereidingen vooraf.