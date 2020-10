Proces wegens doodslag op 39 Vietnamese migranten in koelcontainer van start

05 oktober 2020

Bron: ANP

In Londen begint vandaag het proces tegen de mensensmokkelaars die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van 39 Vietnamese migranten. Deze werden bijna een jaar geleden op een industrieterrein in Grays, een kleine 30 kilometer ten oosten van Londen, levenloos aangetroffen in een vrachtwagen. Het ging om 31 mannen en acht vrouwen.