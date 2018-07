Proces voormalige Trump-campagneleider Manafort van start TTR

31 juli 2018

19u14

Bron: Belga 0 Met het samenstellen van de jury is vandaag het proces van Paul Manafort, de vroegere campagneleider van president Donald Trump, van start gegaan. Dat melden de Amerikaanse zender NPR en andere media. Het is het eerste proces dat voortkomt uit het onderzoek over Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

De Rusland-affaire draait erom of er "collusie" is geweest tussen het campagneteam-Trump en Moskou, en of Rusland de laatste presidentsverkiezingen heeft beïnvloed.

Manafort (69), die van juni tot augustus 2016 de presidentiële verkiezingscampagne van Trump leidde, moet zich voor de rechter in Alexandria, bij de hoofdstad Washington, verantwoorden voor bankfraude en fiscale fraude. Manafort houdt op alle punten vol onschuldig te zijn.

Russisch-gerichte contacten

Overigens gaan de aanklachten niet over de kern van het Rusland-onderzoek van voormalig FBI-baas Robert Mueller. Manafort kon de rechtszaak nog voorkomen door schuldig te pleiten, zoals enkele medebeschuldigden dat gedaan hebben, maar dan konden de aanklagers onder Mueller hem wel dwingen om te praten over de mogelijke banden tussen medewerkers van de Trump-campagne en Russische officials.

Manafort heeft decennialang zaken gevoerd met en met behulp van Russisch-gerichte Oekraïners en andere voormalige kopstukken uit de Europese politiek. Hij onderhield die contacten nog altijd toen hij de presidentiële campagne van Trump leidde.