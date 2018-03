Proces van start tegen weduwe schutter Orlando: ze riskeert levenslang jv

01 maart 2018

17u45

Bron: New York Post 0 Noor Salman (31) is de weduwe van Omar Mateen, de 29-jarige terrorist die in juni 2016 49 mensen doodschoot in de homoclub Pulse in Orlando, Florida. Salman is de enige die voor de rechter moet verschijnen na de afschuwelijke moordpartij. Ze riskeert levenslang. De schutter zelf kwam om bij de aanslag.

Salman wordt ervan beschuldigd haar man te hebben geholpen om een van de dodelijkste aanslagen in de Amerikaanse geschiedenis uit te voeren en van hem zelfs te hebben aangemoedigd. Ze was zelf met haar op dat moment driejarige zoontje thuis toen haar man genadeloos toesloeg in de homoclub Pulse. Maar ze zou wel degelijk op de hoogte geweest zijn van de moordplannen van haar echtgenoot en deed helemaal niks om hem tegen te houden.

Aanvankelijk ontkende ze dat, maar later gaf ze toe dat ze wist dat Mateen rekruteringsvideo's van IS in Irak bekeek, dat hij een geweer had gekocht en dat hij drie mogelijke plaatsen voor zijn aanslag was gaan checken. Omdat ze de speurders herhaaldelijk voorloog tijdens de ondervragingen, wordt ze ook beschuldigd van obstructie van het onderzoek.

Vandaag wordt de jury gekozen voor haar proces, dat tot een maand kan duren. Als Noor Salman schuldig bevonden wordt, kan ze tot levenslange opsluiting veroordeeld worden.