Proces van Franse ex-premier Fillon begint met procedurekwesties KVE

26 februari 2020

17u24

Bron: Belga 0 Na een valse start maandag is woensdag in Parijs het proces van ex-premier François Fillon en zijn echtgenote Penelope begonnen met het onderzoek van procedurekwesties. Fillon (65) en zijn vroegere plaatsvervanger in het parlement, Marc Joulaud (52), worden verdacht van de verloning van Penelope Fillon (64) voor fictieve prestaties als parlementair medewerkster.

Ze zaten woensdag alle drie op de beklaagdenbank van de correctionele rechtbank, toen hun advocaten over de verjaringstermijn en de kwalificatie van verduistering van overheidsgeld pleitten.

Het echtpaar Fillon staat ook terecht voor de tewerkstelling van hun zonen bij hun vader toen die senator was (2005-2007), en in verband met de post van ‘literair adviseur’ die Penelope Fillon in 2012 en 2013 bij het tijdschrift 'Revue des deux mondes' van Marc Ladreit de Lacharrière bekleedde, een vriend van François Fillon.



De rechtbank moet op de procedurekwesties antwoorden voordat ze de grond van de zaak kan behandelen.