Proces terreuraanslagen Christchurch verschoven wegens ramadan

jv

12 september 2019

09u09

Bron: dpa

0

Het proces over de terreuraanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland waarbij 51 doden vielen, is wegens de islamitische vastenmaand uitgesteld tot 2 juni volgend jaar, zo heeft de bevoegde rechtbank in de stad Christchurch meegedeeld.