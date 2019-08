Proces tegen Zuid-Koreaanse ex-presidente Park Geun Hye moet worden overgedaan KVE

29 augustus 2019

09u17

Bron: Belga 0 Het proces tegen de Zuid-Koreaanse ex-presidente Park Geun Hye moet worden overgedaan. Ze werd vorig jaar tot 25 jaar cel veroordeeld wegens corruptie. Het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof heeft nu delen van dat vonnis ongedaan gemaakt en de zaak naar een ondergeschikte instantie doorverwezen.

Park geraakte tijdens haar ambtsperiode verwikkeld in een groot schandaal, dat in maart 2017 tot haar aftreden leidde. Samen met haar jarenlange vertrouwelinge Choi Soon Sil zou ze onder meer bedrijven gedwongen hebben tot donaties. Het geld vloeide naar twee non-profitorganisaties die onder de controle van Choi stonden.

Park werd ook schuldig bevonden aan het delen van vertrouwelijke overheidsinformatie, het op een “zwarte lijst” zetten van artiesten met kritiek op haar beleid en het ontslaan van functionarissen die zich verzetten tegen haar machtsmisbruik.

Het Hooggerechtshof meent dat in het corruptieluik van deze wijdvertakte zaak een aparte uitspraak nodig was. Volgens Zuid-Koreaanse media is een en ander geen goed nieuws voor de voormalige presidente. Ze zou uiteindelijk veroordeeld kunnen worden tot een langere celstraf als ze schuldig bevonden wordt in twee aparte processen.

