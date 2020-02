Proces tegen Netanyahu van start op 17 maart YV

18 februari 2020

15u58

Bron: Belga 0 Op 17 maart gaat het proces van start tegen de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu. Dat heeft het Israëlische gerecht dinsdag bekendgemaakt.

Netanyahu is aangeklaagd voor corruptie in verschillende corruptiezaken. De start van het proces is nu voorzien voor twee weken na de parlementsverkiezingen die cruciaal zullen zijn voor het politieke overleven van de Israëlische premier. Zelf zegt hij dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

In een beknopt persbericht meldt het ministerie van Justitie dat de akte van beschuldiging in aanwezigheid van Netanyahu zal voorgelezen worden op 17 maart in de namiddag.



Het is de eerste keer in de geschiedenis van Israël dat een zittend premier wordt aangeklaagd. Netanyahu is niet verplicht op te stappen als premier als hij aangeklaagd wordt.

Aanstaande verkiezingen

Volgens de opiniepeilingen heeft het proces de kiesintenties niet veel doen schuiven. Op 2 maart trekken de Israëliërs voor de derde keer in minder dan een jaar naar de stembusgang. De Israëlische politiek zit nog altijd in een impasse: een rechts en religieus blok, geleid door Netanyahu, en een blok van partijen uit het centrum en links en Arabische partijen.

Netanyahu werd in november in staat van beschuldiging gesteld voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken. Hij zou gunsten verleend hebben in ruil voor positieve verslaggeving en zou rijke contacten in de zakenwereld geholpen hebben in ruil voor geschenken. De premier hield vanaf het begin zijn onschuld staande, en sprak van een “heksenjacht”.

Bij een veroordeling voor corruptie, riskeert Netanyahu tot tien jaar cel. Als hij schuldig wordt bevonden aan fraude en misbruik van vertrouwen kan dat drie jaar gevangenis worden. Experts menen dat het tot twee jaar kan duren voor er een eindoordeel is.