Proces tegen huurmoord in opdracht van Rusland gestart in Berlijn HR

07 oktober 2020

12u19

Bron: Belga 0 Buitenland In Berlijn is het proces van start gegaan tegen een 55-jarige man die vorig jaar in de Duitse hoofdstad een huurmoord zou hebben gepleegd in opdracht van de Russische staat. Door de zaak dreigen de diplomatieke spanningen tussen Berlijn en Moskou verder op te lopen.

Op 23 augustus 2019 werd een 40-jarige Georgische man van Tsjetsjeense afkomst doodgeschoten in het park Kleiner Tiergarten in Berlijn. De moord vond plaats op klaarlichte dag. Het vuurwapen was uitgerust met een geluiddemper.

De 55-jarige Russische verdachte Vadim K. werd dezelfde dag nog opgepakt. De man was kort voor de moord onder een valse naam Duitsland binnengekomen.



Volgens de procureur-generaal is de moord gepleegd in opdracht van “staatsagentschappen van de centrale regering van de Russische federatie”. Het slachtoffer zou om het leven zijn gebracht wegens zijn verzet “tegen de Russische centrale staat, tegen de regeringen van de autonome republieken Tsjetsjenië en Ingoesjetië, en tegen de pro-Russische regering van Georgië”. De man, die in Rusland als een terrorist werd beschouwd, was in 2016 als asielzoeker in Duitsland beland.

Diplomatieke spanningen

De zaak leidde vorig jaar tot diplomatieke spanningen tussen Rusland en Duitsland. Berlijn zette eind 2019 twee Russische diplomaten het land uit, omdat Rusland onvoldoende meewerkte aan het gerechtelijk onderzoek. In een reactie daarop wees Moskou ook twee Duitse diplomaten uit.

Mogelijk kan dit proces de relaties tussen beide landen nog verder bemoeilijken. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft al verklaard dat er maatregelen genomen kunnen worden, als wordt aangetoond dat de Russische regering een rol heeft gespeeld in de moord.