Proces tegen extreemrechtse groepering van start in Duitsland RL

30 september 2019

06u28

Bron: Belga 0 In Dresden, in de Duitse deelstaat Saksen, start maandag het proces tegen acht leden van de extreemrechtse groepering Revolution Chemnitz. Ze worden ervan verdacht dodelijke aanslagen te hebben willen plegen. Concreet zouden ze op 3 oktober 2018, de dag van de Duitse Eenheid, in Berlijn een opstand hebben willen ontketenen met de allures van een "burgeroorlog". De terreurcel werd twee dagen voordien opgedoekt.

Katalysator voor de oprichting van Revolution Chemnitz was klaarblijkelijk de dodelijke mesaanval eind augustus vorig jaar in dezelfde stad. Daarbij kwam toen een 35-jarige Duitser om het leven. Een Syriër en een Irakees werden ervan verdacht de aanval te hebben gepleegd. De steekpartij gaf aanleiding tot een golf van extreemrechtse protesten, die uitmondden in rellen en waarbij restaurants van buitenlanders werden geviseerd. Ook de rechtspopulistische partij Alternative für Deutschland probeerde garen te spinnen bij de zaak. Enkele leden van Revolution Chemnitz namen deel aan de betogingen.

Het openbaar ministerie in Karlsruhe beschouwt Christian K. als het brein achter de groepering. Onder zijn leiding zouden mannen - tussen de 21 en 31 jaar - vanaf medio september 2018 hebben overlegd in een besloten chatgroep met de naam 'Voorbereiding voor de revolutie'. In de groep werden ook afbeeldingen van Adolf Hitler gedeeld. Over het plan om op 3 oktober een opstand te ontketenen, schreef Christian K. dat die er "zo moest uitzien als waren de parasieten ermee begonnen". Hij verwees daarmee naar linkse groeperingen. Als het leek alsof zij de aanslagen hadden gepleegd, dan zou de politie zich aan de kant van extreemrechts scharen, luidde de redenering.

Volgens de speurders was het de bedoeling op de opstand nog lange tijd "andere gewelddaden" te laten volgen, om zo de val van de Duitse regering en de ineenstorting van de democratische orde te bewerkstelligen. Hoe concreet de plannen van Revolution Chemnitz waren, is niet geweten. Bij de arrestatie van de leden op 1 oktober vorig jaar zouden ze op het punt gestaan hebben wapens aan te schaffen. Vijf van de acht beklaagden die vanaf maandag terechtstaan, "draaiden" de maand voordien als eens "proef". Daarbij werden in de stad doelbewust buitenlanders aangevallen.

De speurders gaan ervan uit dat Christian K. de andere leden van de groepering zo uitkoos opdat die uit verschillende rechtsradicale netwerken nog leden konden ronselen, zoals bijvoorbeeld het hooliganmilieu van de voetbalploegen Dynamo Dresden en Hansa Rostock. Het plan was met dergelijk "reservoir" van extreemrechtse mensen een "zo groot mogelijke explosieve kracht" te ontplooien. Revolution Chemnitz was in elk geval diep vertakt in de extreemrechtse scène in Saksen. Verschillende leden zouden ook tot het Kameradschaft Sturm 34 hebben gehoord. Die neonazistische organisatie pleegde meerdere overvallen en werd in 2007 door het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Saksen verboden.

“Nieuwe dynamiek” extreemrechts

Extreemrechts in Duitsland beleeft overigens een "nieuwe dynamiek". Dat zegt alvast Thomas Haldenwang, voorzitter van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, het zogenaamde Bundesamt für Verfassungsschutz. Volgens hem hebben de verschillende extreemrechtse groeperingen een veel beter netwerk dan vroeger. "Binnen het milieu kunnen zich kleine groepen vormen die erover nadenken wapens te kopen en aanslagen te plegen. Het hoeven geen groepen te zijn die al jaren bestaan. Het kunnen er zijn die zeer snel zeer spontaan ontstaan, vaak zonder een diepgewortelde ideologie erachter", aldus Haldenwang.

Moord

Begin juni werd ook al de regionale CDU-politicus Walter Lübcke vermoord. De verdachte had contacten in extreemrechtse kringen. Lübcke kreeg doodsbedreigingen omdat hij de vluchtelingenpolitiek van bondskanselier Angela Merkel steunde.