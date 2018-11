Proces tegen drugsbaron El Chapo eindelijk van start in New York SPS

13 november 2018

20u18

Bron: Belga 0 Nadat hij twee jaar in de high security-gevangenis in New York heeft opgesloten gezeten, is het nu tijd voor het proces tegen Joaquín "El Chapo" Guzmán, drugsbaron en beruchte ontsnappingskoning.

In de plensende regen stonden tientallen reporters en kijklustigen vandaag te wachten voor het gerechtsgebouw in New York om een plaats in de rechtbank te bemachtigen.

De beschuldigde is de Mexicaanse drugsbaron met de bijnaam El Chapo (‘de kleine’), omdat hij maar een goeie 1 meter 60 centimeter groot is. De man en zijn misdaadorganisatie hebben tonnen heroïne en cocaïne de VS ingesmokkeld en hij heeft er miljarden dollars mee verdiend. Zijn bende zou zo'n 3.000 moorden op de kerfstok hebben.

Volgens rechter Brian Cogan kan het proces enkele maanden duren. De zeven mannen en vijf vrouwen die over de man moeten oordelen blijven anoniem, omwille van hun veiligheid. Guzman riskeert bij een veroordeling zeker levenslang. De doodstraf is na een akkoord tussen Mexico en VS voor Mexicaanse burgers afgeschaft.

Guzman werd in januari 2017 aan de VS uitgeleverd. In Mexico was de drugsbaron verschillende keren uit de gevangenis kunnen vluchten. Zo'n dozijn procureurs zijn bezig met het proces. Zij roepen zestien getuigen op, waarvan er velen in Amerikaanse gevangenissen hun straf uitzitten als dealer. De drugsbaron heeft voor zijn verdediging een plejade van steradvocaten ingehuurd.