Proces tegen drugsbaron El Chapo begint op 15 september EB

15 februari 2018

20u34

Bron: DPA 0 Het proces tegen Joaquin Guzman Loera, de Mexicaanse drugsbaron beter bekend als El Chapo, zal op 15 september beginnen. Dat heeft federaal rechter Brian Cogan in een voorafgaande hoorzitting bepaald.

Het proces zal vermoedelijk drie tot vier maanden duren. Op 5 september wordt de jury samengesteld. Het proces was oorspronkelijk gepland voor 16 april, maar de nieuwe advocaat van Guzman wist een uitstel van enkele maanden te bereiken.

Guzman, de peetvader van het drugskartel Sinaloa, moet zich verantwoorden voor 17 aanklachten, waaronder het leiden van een misdaadorganisatie. Sinds hij in januari 2017 aan de VS werd uitgeleverd, verblijft El Chapo in de isolatiecel.