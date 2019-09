Proces tegen agente die zich van appartement vergiste en bewoner doodschoot: “Ze was afgeleid door sexting met haar collega” Joeri Vlemings

24 september 2019

11u51

Bron: Fox News 0 De dood van de 26-jarige boekhouder Botham Jean begin september vorig jaar in Dallas deed heel wat stof opwaaien. Agente Amber Guyger (31) vergiste zich naar eigen zeggen van appartement toen ze na haar dienst thuiskwam. Ze zag de rechtmatige bewoner, Botham Jean, aan voor een indringer en schoot hem dood. Guyger werd aangeklaagd voor moord. Op haar proces zei de verdediging dat de agente was afgeleid omdat ze aan het sexten was met een van haar collega’s.

Amber Guyger had er die zesde september 2018, naar eigen zeggen, een shift van 15 uur opzitten toen ze, nog in uniform, haar appartementsblok betrad. Per ongeluk parkeerde ze een verdieping hoger dan waar haar eigen woning was. Ze stapte naar het appartement waarvan ze overtuigd was dat het wel degelijk het hare was. De deur stond op een kier en de agente dacht dat er een indringer in haar appartement zat. Ze zag iemand en vuurde. Ze raakte de bewoner, Botham Jean, die daarna aan zijn verwondingen bezweek.

Amber Guyger werd eerst aangeklaagd voor doodslag. Ze werd ook ontslagen bij de politie. Daarna werd de kwalificatie verhoogd naar moord, omdat Guyger op het moment van schieten, volgens de openbare aanklager, bewust op Jean schoot om hem te doden. Haar zwaar gemediatiseerde proces is gisteren van start gegaan en zou naar verwachting twee weken duren. Guyger beweert nog altijd dat de dood van Jean een ongeluk was en dat ze uit zelfverdediging handelde, weliswaar gebaseerd op haar eigen vergissing.

Volgens de aanklagers was Amber Guyger helemaal niet zo moe als haar advocaten beweerden. Ze zou die avond ook afgeleid geweest zijn omdat ze met haar collega bij de politie van Dallas, Marin Rivera, aan het sexten was. De twee hadden destijds een relatie. Blijkbaar verwijderden ze later de seksueel getinte berichten, volgens de aanklagers. Rivera en Guyger hadden elkaar onder meer gestuurd dat ze beiden “supergeil” waren die avond. Ze hingen ook zestien minuten lang met elkaar aan de telefoon toen Guyger op weg was naar haar appartement.

De aanklagers maakten er overigens een punt van dat ze verschillende signalen had genegeerd waaruit ze had kunnen afleiden dat ze op de verkeerde verdieping aanbeland was. De meest opvallende waarschuwing was de felrode deurmat voor het appartement van slachtoffer Botham Jean. Zelf had Guyger niet eens een mat voor haar deur. Uit het ballistiek onderzoek bleek nog dat Jean zich in gehurkte positie bevond toen Guyger hem raakte. De agente zou zich vervolgens totaal niet bekommerd hebben om de stervende man.

De verdediging argumenteerde op haar beurt dat de tijdelijke seksuele relatie tussen Guyger en Rivera niks met de dodelijke schietpartij te maken had en noemde het belang daarvan voor de dood van Botham Jean “absurd”. Volgens haar advocaten lag een ongelukkige samenloop van omstandigheden aan de basis van Jeans vroegtijdige dood.

Het lot van Amber Guyger, die normaal gezien zelf ook nog aan het woord zal komen tijdens het proces, ligt uiteindelijk in handen van de jury. Wordt vervolgd.