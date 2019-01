Proces spectaculaire museumroof in Berlijn van start: dieven stalen gouden reuzenmunt van 110 kg met ladder en kruiwagen Joeri Vlemings

10 januari 2019

13u16

Bron: The Guardian De roof uit het Bode-Museum in Berlijn van 27 maart 2017 geldt als een van de spectaculairste ooit. Dieven gingen toen aan de haal met een gouden reuzenmunt van ruim 3,6 miljoen euro en maar liefst 100 kg zwaar. Ze deden dat met behulp van een ladder en een kruiwagen. Voor de onwaarschijnlijke diefstal staan vier verdachten vanaf vandaag terecht.

De reuzenmunt staat ook bekend als de 100 kg zware ‘Big Maple Leaf’, verwijzend naar het esdoornblad, het nationale symbool van Canada. Daar werd de gigantische munt in 2007 in zes exemplaren geslagen door de Royal Canadian Mint. De munten vertegenwoordigden toen een bedrag van 1 miljoen Canadese dollars, aan de huidige koers 656.000 euro. Vandaag wordt de marktwaarde geschat op 3,6 miljoen euro. Op het moment van de diefstal was dat nog 4 miljoen euro.

De Big Maple Leaf is drie centimeter dik en heeft een diameter van 53 centimeter. De munt bestaat uit puur goud. De beeltenis van Queen Elizabeth II prijkt erop, zonder kroon of tiara. De andere kant toont het esdoornblad getekend door Stan Witten.

In 2017 had het Bode-Museum in Berlijn een Big Maple Leaf al zeven jaar in bruikleen van een privé-eigenaar. Maar in de vroege uurtjes op 27 maart van dat jaar werd de reuzenmunt gestolen. Dat was een hele uitdaging, maar een bende kon de klus blijkbaar toch klaren. Tot grote verbazing van de Duitse politie. Gek genoeg gingen er geen alarmen af en gingen de dieven erg ouderwets te werk. Met een ladder geraakten ze via een raam binnen op de tweede verdieping van het museum. Ze slaagden erin het kogelvrije glas van de kooi rond de munt aan diggelen te slaan. Met een kruiwagen bolden ze de reuzenmunt naar buiten en reden ze ermee weg in een vluchtwagen. De speurders gaan ervan uit dat de munt niet veel later versmolten werd, omdat het goud anders onverkoopbaar zou zijn.

Vier beschuldigden staan nu terecht voor de roof. Drie van hen behoren tot de Berlijnse beruchte criminele familie ‘R’: Wissam R, Ahmed R en Wayci R. De vierde verdachte is een beveiligingsagent, Dennis W. Hij zou het trio aan informatie over het museum geholpen hebben. De R-familie maakte deel uit van een grotere criminele organisatie die heel wat zware feiten op haar kerfstok heeft. Tot een moord op klaarlichte dag toe. Vorige zomer nam de politie nog 77 eigendommen ter waarde van 9,3 miljoen euro in beslag, die de familie had aangekocht met crimineel geld.

Het proces zou twaalf dagen duren en vindt plaats voor een Berlijnse rechtbank die jeugdzaken behandelt, omdat de drie daders tussen 18 en 20 waren op het moment van de diefstal. De belangstelling van de media is enorm.