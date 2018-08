Proces rond Limburgse Ivana (18) toont hoe speurders rijk koppel lieten begaan Het eerste wat ze vanuit de cel deden: de poetsvrouw bellen Bjorn Maeckelbergh

18 augustus 2018

00u00 0 In Kuala Lumpur is het proces rond de dood van de Belgisch-Nederlandse Ivana Smit (18) halfweg. Het tienermodel stortte eind vorig jaar naakt van een balkon bij een steenrijk Amerikaans echtpaar. Ze viel 42 meter diep, maar Ivana stierf mogelijk al enkele uren eerder. Op het proces is nu ook gebleken dat de vrouw des huizes van bij de politie haar schoonmaakster mocht bellen. Ze vroeg haar stevig te poetsen. Omdat de vloer kleefde. "Ongelofelijk", zegt vader Marcel Smit (56). "Pas nadat er werd gesopt, ging de politie zoeken naar sporen."

Marcel Smit zegt het al sinds het prille begin: het onderzoek van de Maleisische politie naar de dood van zijn dochter is één grote farce. "De eerste procesdagen bevestigen wat wij al sinds de eerste dag vermoeden", zegt hij. "Mijn dochter was al dood toen ze over de reling van het balkon op de twintigste verdieping ging. Ivana ís die dag gewoon de dieperik in gegooid. Gegóóid, ja! Niét gevallen."

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN