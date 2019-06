Proces over uitlevering Huawei-topvrouw start in januari in Canada kv

Bron: Belga 0 De hoorzittingen over de vraag of Meng Wanzhou, de topvrouw van Huawei die in december werd opgepakt in Canada, uitgeleverd moet worden aan de VS starten op 20 januari 2020. Dat heeft een rechter van de rechtbank van Vancouver volgens lokale media donderdag beslist.

De laatste hoorzitting is gepland voor oktober 2020, blijkt uit een kalender die opgesteld is door de advocaten van de verschillende partijen en die is goedgekeurd door het hooggerechtshof van Brits-Columbia, melden de openbare zenders CBC en Radio-Canada.

De CFO van Huawei werd op 1 december opgepakt in Vancouver op vraag van de Amerikaanse justitie. Die beschuldigt haar ervan de Amerikaanse sancties tegen Iran te schenden. Ook zou ze, via twee vestigingen, industriële geheimen ontfutseld hebben van de Amerikaanse telecomgroep T-Mobile. De advocaten van Meng ontkennen die beschuldigingen.



Enkele dagen na haar arrestatie werd Meng vrijgelaten op borg. Ze kreeg een enkelband en moest haar paspoorten afgeven. Haar aanhouding leidde tot hoogoplopende spanningen tussen Canada en China.



China pakte op zijn beurt de Canadese ex-diplomaat Michael Kovrig en consultant en zakenman Michael Spavor op. Zij worden verdacht van spionage. Twee andere Canadezen werden ter dood veroordeeld nadat ze schuldig bevonden zijn aan drugshandel.

China ziet in de zaak een manier om Huawei, het vlaggenschip van zijn telecomsector, te ondermijnen, maar volgens premier Justin Trudeau is er geen sprake van een "politieke bemoeienis", maar is Canada een "rechtstaat".

De finale beslissing over de uitlevering van Meng ligt bij de Canadese minister van Justitie, David Lametti. In een mededeling laat Huawei donderdag weten dat het "optimistisch is dat het juridische systeem van Canada de zaak op een rechtvaardige en efficiënte manier zal regelen, in het voordeel voor Meng".