Proces over uitlevering Assange duurt tot zomer KVE

23 januari 2020

17u37

Bron: Belga 0 Het proces over een mogelijke uitlevering van Wikileaks-oprichter Julian Assange door Groot-Brittannië aan de Verenigde Staten zal tot de zomer duren. Dat bericht het Britse nieuwsagentschap PA vanuit de gerechtszaal in Londen.

De beide partijen kwamen overeen om het proces in twee delen op te splitsen. De rechter stemde daar nu mee in. Het proces zou zoals gepland beginnen op 24 februari maar na een week al worden opgeschort. Op 18 mei zou het vervolgens hervatten, waarna het nog drie weken zou duren.

De VS beschuldigen er Assange van de Amerikaanse klokkenluidster Chelsea Manning (destijds nog Bradley Manning) geholpen te hebben om geheime informatie publiek te maken over Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan. In totaal liggen er achttien punten van aanklacht voor. Assange riskeert in totaal 175 jaar gevangenisstraf. Dankzij de publicatie van de geheime informatie kwamen Amerikaanse oorlogsmisdaden aan het licht.

De Australiër zit sinds april in de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis in het oosten van de Britse hoofdstad, nadat Ecuador zijn asielrecht had ingetrokken en hij in de Ecuadoraanse ambassade in Londen werd gearresteerd. Jarenlang had hij zich daar verschanst om aan een uitlevering aan Zweden te ontsnappen. Zweden zocht hem voor vermoedelijke verkrachting, maar dat onderzoek is intussen gestaakt.

