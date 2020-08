Exclusief voor abonnees

Proces over bloedbad bij Charlie Hebdo: drie dode daders, een ontsnapte medeplichtige en een brein dat niet aangeklaagd is

Guy Van Vlierden

31 augustus 2020

16u16

3

Woensdag begint in Parijs het proces over de aanslag op het hoofdkantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Het bloedbad dat het startsein werd voor de hevigste terreurgolf die Europa ooit heeft gekend. Het wordt een proces van afwezigen. Want de daders zijn dood, twee handlangers spoorloos en het vermeende brein staat niet op de beklaagdenlijst.