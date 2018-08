Proces begonnen tegen tieners die 13-jarig meisje verkrachtten en filmden AW

31 augustus 2018

18u10

Onder zware veiligheidsmaatregelen en achter gesloten deuren is vandaag in de Duitse stad Wuppertal het proces rond een groepsverkrachting van een 13-jarig meisje begonnen. Zes jongeren van 14 tot 17 jaar staan terecht. Zij zouden het meisje na een bezoek aan een buitenzwembad belaagd hebben, haar vervolgens in de bosjes gesleurd hebben en haar daar uiteindelijk seksueel misbruikt hebben.

Omdat omstandige bekentenissen tot nu toe ontbreken, riskeert het jonge slachtoffer haar verhaal te moeten doen in de getuigenbank. "Mijn cliënte is erg gespannen, het gaat niet goed met haar omdat ze hoogstwaarschijnlijk een verklaring in de rechtbank zal moeten afleggen. En dat zet haar onder zware druk", zei haar advocate.

De feiten speelden zich af in de ten zuiden van het Ruhregbied gelegen stad Velbert in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar zouden acht jongeren uit Bulgarije het meisje misbruikt hebben. Twee van hen waren met hun familie terug naar Bulgarije vertrokken en werden daar gearresteerd. Zij moeten terechtstaan in een apart proces.

Daders filmden verkrachting

Een wandelaarster was in april tussenbeide gekomen en had een eind gemaakt aan de aanranding. Volgens de aanklager is het bewijsmateriaal overweldigend. De beklaagden hadden hun daden zelfs gefilmd. De beelden werden op een gsm van een beschuldigde in beslag genomen. Bovendien zijn er DNA-sporen en verklaringen van de ooggetuige en het slachtoffer.