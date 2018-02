Problemen met motoren Airbus A320neo: elf toestellen aan de grond EB

12 februari 2018

13u27

Bron: ANP 0 Er zijn problemen vastgesteld met de motoren van de Amerikaanse fabrikant Pratt & Whitney in de Airbus A320neo. Volgens Airbus is bijna een derde van de 113 operationele toestellen uitgerust met een of twee gebrekkige motoren.

Naar verluidt staan elf toestellen aan de grond vanwege het probleem en moet Airbus sommige leveringen van A320neo's uitstellen. De Indiase prijsvechter IndiGo maakte melding van drie vluchten waarbij motoren tijdens het vliegen afsloegen. Pratt & Whitney liet weten dat het probleem te maken heeft met een afdichting in de motor. Het gaat om de motoren die het recentst van de band bij Pratt gerold zijn.

Klanten van de A320neo kunnen kiezen uit een motor van Pratt & Whitney of een motor van het samenwerkingsverband CFM van het Franse Safran en General Electric (GE). In totaal vliegen achttien maatschappijen met dat toestel voor de korte tot middellange afstand.

Prijsbeest

De A320neo, die twee jaar geleden werd gelanceerd, is Airbus' bestseller. Het nieuws over de motoren komt dan ook als een klap voor de Franse vliegtuigbouwer. Nog maar onlangs had CEO Tom Enders laten weten dat het bedrijf niet meer kampt met de vertraagde leveringen waardoor het bedrijf eerder geplaagd werd. Op de Parijse beurs noteert Airbus deze middag ruim 0,8 pct lager.