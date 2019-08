Problemen met inchecken bij British Airways

tvc

07 augustus 2019

10u20

Bron: Belga

2

Heel wat passagiers van British Airways moeten vandaag geduld oefenen, door problemen bij het inchecken. "Hallo, we hebben deze morgen systeemproblemen, die een invloed hebben op het online inchecken. We verontschuldigen ons hiervoor en vragen om het later opnieuw te proberen", zo deelde de Britse luchtvaartmaatschappij vandaag mee via Twitter. De precieze omvang van de problemen temidden van de zomerperiode is voorlopig nog onduidelijk.