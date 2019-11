Probeert ze het nog een keer? Geruchten over ‘presidentskandidaat’ Hillary Clinton nemen toe TT

04 november 2019

11u53 4 Drie miljoen stemmen meer dan Donald Trump, haalde ze in 2016. En toch verloor Hillary Clinton de Amerikaanse presidentsverkiezingen door het getrapte systeem van het kiescollege. Zou het bij een eventuele nieuwe poging in 2020 wel lukken? Het is een hypothetische vraag die leeft bij een aantal politieke waarnemers in Washington DC. En mogelijk ook steeds vaker bij Clinton zelf.

Clinton (72) heeft de afgelopen maanden en jaren al verschillende keren gezegd dat ze geen nieuwe poging zal ondernemen om het in november volgend jaar tegen Trump op te nemen in de presidentsverkiezingen. En toch valt het op dat de Democrate de laatste tijd opnieuw actiever is op het publieke forum. Voornamelijk om haar boek ‘The Book of Gutsy Women’, dat ze samen met haar dochter Chelsea schreef, te promoten, maar toch. Er is bijna geen tv-station meer over waar Clinton de laatste weken niet op verschenen is voor een interview.

Het voedt de geruchten dat Clinton een eventuele deelname aan de verkiezingen toch nog niet helemaal heeft uitgesloten, en in tussentijd haar publieke aanwezigheid 'warm houdt’. Ook op Twitter ageert Clinton sinds kort opnieuw actiever tegen Trump. Begin oktober antwoordde ze hem nog met “Verleid me er niet toe. Doe gewoon je job”, toen die zei dat Clinton maar in de race moest stappen, maar dan eerst “al haar misdrijven moest uitleggen”.

Ook de grote onduidelijkheid over de andere Democratische kandidaten en het feit dat voorlopig niemand echt uit de band springt, doen Clinton mogelijk twijfelen, heet het. Een peiling van Harvard Harris vorige week plaatste haar op een hypothetische 18 procent van de Democratische voorkeuren, slechts een procentpunt achter frontrunner Joe Biden. Grote vraag rond die laatste is hoe het impeachment-onderzoek tegen Trump de komende weken en maanden zal evolueren: ondervindt Trump er schade van, of komt er uiteindelijk geen echte ‘smoking gun’ waardoor Trump kan blijven hameren op de “corrupte handel en wandel” van Bidens zoon Hunter in Oekraïne?

Voorlopig blijft een eventuele kandidatuur van Clinton pure speculatie, en sowieso een grote gok voor de Democraten. “Als Biden faalt, zou dat om dezelfde reden zijn als als die waarvoor het voor Clinton ook niet zou lukken”, zegt John Zogby, een Democratische peiler, aan The Guardian. “Ze draagt dezelfde bagage mee als hij. Ze was gewoon geen goede kandidate, en zou deze keer ook niet beter zijn. De gebreken zijn bij haar ingebakken.”

Don’t tempt me. Do your job. Hillary Clinton(@ HillaryClinton) link