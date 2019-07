Pro-Westerse partij van president op weg naar ruime zege in Oekraïense parlementsverkiezingen

Redactie

21 juli 2019

11u00

Bron: Belga 0 De pro-Westerse partij van president Volodymyr Zelensky, ‘Sluha Narodu’ (Dienaar van het Volk) is volgens exitpolls de winnaar van de parlementsverkiezingen in Oekraïne. De partij zou uitkomen op 44 procent van de stemmen, terwijl het pro-Russische oppositieblok het met 11,5 procent zou moeten stellen.

Ongeveer 30 miljoen kiezers mochten vandaag in Oekraïne naar de stembus om vertegenwoordigers te kiezen voor hun parlement, de Verchovna Rada. Er kwamen 22 partijen op en er zijn 424 mandaten te begeven, 225 via partijlijsten en 199 via rechtstreekse verkiezing.



Vijf van de 22 deelnemende partijen komen volgens de peiling boven de kiesdrempel van 5 procent uit. De opkomst lag op 50 procent. Dat is lager dan bij de verkiezingen van vijf jaar geleden. Eerste officiële resultaten worden in de loop van de nacht verwacht.

Dienaar van het Volk

Zelensky won drie maanden geleden de presidentsverkiezingen. Hij heeft nu een electoraal succes nodig om de door hem beloofde hervormingen door te kunnen voeren in de door corruptie en armoede geteisterde voormalige Sovjetrepubliek. Het is niet uitgesloten dat Zelensky met een partner in zee zal moeten gaan.

Hij schoof vanavond de strijd tegen corruptie en het einde van de oorlog tegen de separatisten in het oosten naar voren als prioriteiten. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn bij dat conflict zowat 13.000 mensen om het leven gekomen.

Vijandig

De meerderheid van de aftredende parlementsleden en enkele leden van de huidige regering staan vijandig tegen over Zelensky. Bij zijn eedaflegging ontbond hij immers het parlement dat in 2014 was verkozen, en riep hij vervroegde parlementsverkiezingen uit, die normaal in oktober zouden plaatsvinden.



Analisten verwelkomen voorzichtig een parlementaire vernieuwing, maar vrezen wel dat het de nieuwe parlementsleden aan competenties zal ontbreken.