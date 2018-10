Pro-Russische partij wint verkiezingen in Letland LVA

07 oktober 2018

04u35

Bron: Belga 0 Bij de parlementsverkiezingen in Letland heeft de huidige regeringscoalitie zijn meerderheid verloren. Dat maakte de kiescommissie in de nacht van zaterdag op zondag bekend, na het tellen van meer dan 90 procent van de stemmen. De overwinnaar is zoals verwacht de centrum-linkse, pro-Russische partij Harmonie, die zo'n 20 procent van de kiezers achter zich kreeg.

De Unie van boeren en groenen van premier Maris Kucinskis haalt slechts 10 procent. Ook diens beide coalitiepartners moeten zware verliezen incasseren.

Het is nog onduidelijk met wie Harmonie een coalitie op de been zal kunnen brengen. Waarschijnlijk is dat met het populistische KPV LV.

De verkiezingsuitslag bezorgt alvast de Europese Unie kopzorgen. De pro-Russische partij is niet gekant tegen het lidmaatschap van de EU of van de Navo, maar wil wel nauwere banden onderhouden met Rusland.

Ongeveer een kwart van de Letse bevolking behoort tot de Russisch-sprekende minderheid.