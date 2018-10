Pro-Russische nationalist Dodik eist overwinning op bij Servisch deel van de Bosnische bevolking

08 oktober 2018

Bron: Belga

De blokkering van de politieke situatie in Bosnië-Herzegovina dreigt nog groter te worden na de verkiezingen van zondag. Milorad Dodik eist immers de overwinning op bij de Serviërs en zou dus in het driekoppige presidentschap terechtkomen. Dodik is een pro-Russische nationalist die de ontbinding van Bosnië en Herzegovina nastreeft.